La Universidad de Huelva reta a 25 equipos a rodar un cortometraje en solo 24 horas

La Universidad de Huelva ha abierto la convocatoria de la tercera edición de ‘UHU Rueda’, su festival de cine exprés, una cita que volverá a poner a prueba la creatividad de los participantes con un desafío tan sencillo como exigente: escribir, grabar y montar un cortometraje completo en apenas 24 horas.

El certamen se desarrollará entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre en el Campus de El Carmen y contará con un máximo de 25 equipos participantes. Las inscripciones podrán realizarse a partir del próximo 7 de septiembre a través de la página web de la Universidad.

La competición arrancará el sábado 26 de septiembre en la Microsala de la UHU. Allí, los grupos recibirán un lema y un objeto obligatorio que deberán incluir en sus producciones. Desde ese momento dispondrán de un único día para crear un cortometraje de un máximo de cinco minutos.

Además, las bases establecen que al menos la mitad de las localizaciones utilizadas deberán encontrarse en exteriores de la provincia de Huelva, con el objetivo de promocionar el territorio a través del lenguaje audiovisual.

Una vez finalizado el reto, los trabajos deberán entregarse el domingo 27 de septiembre. Los cortometrajes serán proyectados el 2 de octubre en el Aula Magna del edificio Jacobo del Barco, donde el público podrá verlos y votar por su favorito.

El jurado estará formado por la actriz onubense Luichi Macías, el productor José David Díaz y la técnica del Área de Cultura de la Universidad de Huelva Verónica Hontoria, encargados de valorar las obras presentadas.

La gala final tendrá lugar ese mismo día y estará conducida por el actor Jairo Sánchez. Durante el acto se entregarán cuatro premios con dotación económica y trece menciones especiales a distintas categorías.

Asimismo, la organización ha renovado su colaboración con el Festival La SanSilvestrale de San Silvestre de Guzmán, por lo que los cortometrajes ganadores del primer premio y del premio del público competirán posteriormente en la sección oficial de este certamen.

Con esta iniciativa, la Universidad de Huelva busca fomentar la creación audiovisual, impulsar el talento emergente y convertir durante un fin de semana a la provincia en un gran escenario cinematográfico.