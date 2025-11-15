Una noche llena de luz en la Casa Colón

Destellos de cámaras, miradas cómplices, sonrisas nerviosas y un ambiente que respiraba puro cine. La alfombra roja del Palacio de Congresos de la Casa Colón dejó anoche una colección de imágenes que capturan la esencia de una gala inaugural marcada por el talento y la emoción. Actores, cineastas, músicos y representantes del sector desfilaron componiendo una estampa que ya forma parte del archivo visual del certamen. Esta galería reúne esos momentos que, en apenas unos segundos congelados, cuentan la historia de una noche inolvidable.

Gala inaugural del Festival de cine de Huelva

Gala inaugural del Festival de cine de Huelva

Gala inaugural del Festival de cine de Huelva

Gala inaugural del Festival de cine de Huelva

Gala inaugural del Festival de cine de Huelva

Gala inaugural del Festival de cine de Huelva

Gala inaugural del Festival de cine de Huelva

Gala inaugural del Festival de cine de Huelva

Gala inaugural del Festival de cine de Huelva

Gala inaugural del Festival de cine de Huelva

Gala inaugural del Festival de cine de Huelva