sábado. 15.11.2025
Una noche llena de luz en la Casa Colón

La galería que repasa los instantes más brillantes de la apertura del Festival de Cine Iberoamericano.

Gala inaugural del Festival de cine de Huelva
Festival de Cine
Una noche llena de luz en la Casa Colón
Redacción
Redacción
15/11/25 - 08:32

Destellos de cámaras, miradas cómplices, sonrisas nerviosas y un ambiente que respiraba puro cine. La alfombra roja del Palacio de Congresos de la Casa Colón dejó anoche una colección de imágenes que capturan la esencia de una gala inaugural marcada por el talento y la emoción. Actores, cineastas, músicos y representantes del sector desfilaron componiendo una estampa que ya forma parte del archivo visual del certamen. Esta galería reúne esos momentos que, en apenas unos segundos congelados, cuentan la historia de una noche inolvidable.

