NaturJoven 2026 regresa al Parque Moret como gran cita juvenil de música y convivencia al aire libre

El Parque Moret volverá a convertirse en epicentro de la cultura juvenil con la celebración de la segunda edición de NaturJoven, el festival organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Huelva que tendrá lugar el próximo 18 de abril, de 13:00 a 21:00 horas, en la explanada del Aula de la Naturaleza.

Tras el éxito de su primera edición, esta propuesta se consolida como una de las principales citas para la juventud onubense, apostando por la música en directo, la creatividad y el disfrute del entorno natural. El festival transforma el mayor pulmón verde de la ciudad en un espacio de encuentro donde la cultura y la convivencia se dan la mano.

NaturJoven se presenta como una experiencia accesible e inclusiva, con conciertos gratuitos en un entorno al aire libre que favorece la participación ciudadana y el ocio saludable. La combinación de naturaleza, ambiente festivo y diversidad musical convierte esta iniciativa en una propuesta singular dentro de la programación cultural de la ciudad.

El cartel de esta edición destaca por su variedad de estilos y su apuesta por el talento joven. La jornada arrancará a las 13:00 horas con Comborock, el programa municipal de creación de bandas dirigido a jóvenes de entre 14 y 25 años, que ofrece una experiencia formativa real en el ámbito musical.

A partir de las 16:30 horas será el turno de La Selva Sur, banda sevillana conocida por su fusión de rock, funk y sonidos mestizos. A las 18:30 horas actuará Ermitaño, formación de Ayamonte que aporta una propuesta fresca dentro del rock alternativo con influencias indie. El cierre del festival llegará a las 20:00 horas con Dissidents, grupo onubense que ha ganado reconocimiento por su potente directo y su mezcla de hardcore, metal y rock alternativo.

Con esta programación, NaturJoven refuerza su papel como escaparate de talento local y nacional, ofreciendo a artistas emergentes y consolidados la oportunidad de conectar con el público. Además, la iniciativa promueve el uso sostenible de los espacios públicos y fomenta hábitos de ocio saludable entre la ciudadanía.

El festival se consolida así como una cita imprescindible para dar la bienvenida a la primavera en Huelva, combinando música, naturaleza y participación en un entorno único.