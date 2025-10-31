Nace la Fundación Monasterio de Santa Clara de Moguer al servicio de la evangelización y la cultura

La Diócesis de Huelva ha anunciado la creación de la Fundación Monasterio de Santa Clara de Moguer, una institución sin ánimo de lucro erigida canónicamente por decreto del obispo diocesano, Mons. Santiago Gómez Sierra, con el objetivo de conservar, difundir y proyectar pastoralmente este conjunto monumental que constituye una de las joyas del patrimonio histórico-artístico de la provincia.

La nueva fundación nace con una clara vocación evangelizadora y cultural, buscando hacer visible la fe a través del arte y la historia. Así, quienes visiten el monasterio podrán descubrir en él no solo un bien cultural de primer orden, sino también un testimonio vivo de la espiritualidad y de la huella de la Iglesia en la historia de Huelva.

Entre sus principales fines destacan la custodia y conservación del monumento, la colaboración con instituciones públicas y privadas, la promoción de la investigación histórica y artística, y su plena integración en la pastoral diocesana. Con ello, la Iglesia onubense reafirma su compromiso con la protección y puesta en valor del patrimonio eclesial como instrumento de evangelización y encuentro con la cultura.

El Patronato de la Fundación está presidido por el propio obispo, Mons. Santiago Gómez Sierra, y cuenta como vicepresidente con el Ilmo. D. Jaime Jesús Cano Gamero, como director general con el Rvdo. D. José Antonio Omist López, y como secretario con D. Juan Manuel Moreno Orta. A ellos se suman otros patronos designados por el prelado, entre los que figuran destacados miembros de la comunidad moguereña y diocesana.

La Fundación dispone de una dotación patrimonial inicial compuesta por el propio Monasterio y una aportación económica de la Diócesis destinada a su mantenimiento y desarrollo. Desde su constitución, la institución pretende “entrar en comunión con las diversas formas de cultura”, en línea con el espíritu del Concilio Vaticano II, para enriquecer tanto a la Iglesia como a la sociedad a la que sirve.

Con esta iniciativa, la Diócesis de Huelva busca garantizar que el Monasterio de Santa Clara de Moguer continúe siendo un espacio de fe, historia y belleza, abierto a la oración, al arte y al diálogo entre la Iglesia y el mundo contemporáneo.