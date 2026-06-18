El Museo de Huelva rinde homenaje a María Clauss con su última gran obra fotográfica

El Museo de Huelva acoge desde este jueves la exposición ‘María Clauss. Misión Andalucía. In memoriam’, una muestra que homenajea a la fotógrafa onubense fallecida este año en el accidente ferroviario de Adamuz y que permite descubrir una de las últimas grandes obras de su trayectoria profesional.

La exposición, inaugurada por la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, reúne una treintena de fotografías realizadas por Clauss dentro del proyecto Misión Andalucía, impulsado por el Centro Andaluz de la Fotografía y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. De ellas, catorce son inéditas y nunca antes habían sido expuestas en Huelva.

La muestra ofrece un recorrido por la mirada personal de la fotógrafa sobre la provincia onubense, combinando retratos de trabajadores y habitantes del medio rural con imágenes de carácter más artístico y evocador. El resultado refleja la sensibilidad con la que María Clauss documentó el territorio y a las personas que lo habitan, convirtiendo el paisaje en un elemento inseparable de la memoria colectiva.

El homenaje también incluye documentos, materiales y recuerdos vinculados a la estrecha relación profesional que la autora mantuvo durante años con el Museo de Huelva, donde colaboró en numerosas exposiciones como fotógrafa y montadora.

Además de las imágenes, los visitantes podrán conocer mejor el proyecto Misión Andalucía a través de una proyección audiovisual y de textos elaborados por fotógrafos que compartieron con Clauss esta iniciativa, entre ellos Santi Donaire, Susana Girón, Laura León, Manolo Espaliú y Julián Ochoa.

La exposición supone también un reconocimiento a una trayectoria marcada por el compromiso social y cultural. Fotoperiodista, editora, gestora cultural y promotora de iniciativas como WofestHuelva o FestComarcas, María Clauss desarrolló numerosos proyectos relacionados con la memoria histórica, las migraciones, la identidad o la desigualdad, convirtiéndose en una de las figuras más relevantes de la fotografía documental andaluza.

La muestra podrá visitarse en el Museo de Huelva hasta el próximo 6 de septiembre y se presenta como un homenaje a la vida, la obra y el legado de una creadora que hizo de la fotografía una herramienta para contar historias, preservar la memoria y acercarse a las personas desde la empatía y la humanidad.