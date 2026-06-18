El Museo de Huelva rinde homenaje a María Clauss con su última gran obra fotográfica
La exposición, impulsada por la Consejería de Cultura, reúne una treintena de imágenes de la fotógrafa onubense, muchas de ellas inéditas en la ciudad
El Museo de Huelva acoge desde este jueves la exposición ‘María Clauss. Misión Andalucía. In memoriam’, una muestra que homenajea a la fotógrafa onubense fallecida este año en el accidente ferroviario de Adamuz y que permite descubrir una de las últimas grandes obras de su trayectoria profesional.
La exposición, inaugurada por la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, reúne una treintena de fotografías realizadas por Clauss dentro del proyecto Misión Andalucía, impulsado por el Centro Andaluz de la Fotografía y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. De ellas, catorce son inéditas y nunca antes habían sido expuestas en Huelva.
La muestra ofrece un recorrido por la mirada personal de la fotógrafa sobre la provincia onubense, combinando retratos de trabajadores y habitantes del medio rural con imágenes de carácter más artístico y evocador. El resultado refleja la sensibilidad con la que María Clauss documentó el territorio y a las personas que lo habitan, convirtiendo el paisaje en un elemento inseparable de la memoria colectiva.
El homenaje también incluye documentos, materiales y recuerdos vinculados a la estrecha relación profesional que la autora mantuvo durante años con el Museo de Huelva, donde colaboró en numerosas exposiciones como fotógrafa y montadora.
Además de las imágenes, los visitantes podrán conocer mejor el proyecto Misión Andalucía a través de una proyección audiovisual y de textos elaborados por fotógrafos que compartieron con Clauss esta iniciativa, entre ellos Santi Donaire, Susana Girón, Laura León, Manolo Espaliú y Julián Ochoa.
La exposición supone también un reconocimiento a una trayectoria marcada por el compromiso social y cultural. Fotoperiodista, editora, gestora cultural y promotora de iniciativas como WofestHuelva o FestComarcas, María Clauss desarrolló numerosos proyectos relacionados con la memoria histórica, las migraciones, la identidad o la desigualdad, convirtiéndose en una de las figuras más relevantes de la fotografía documental andaluza.
La muestra podrá visitarse en el Museo de Huelva hasta el próximo 6 de septiembre y se presenta como un homenaje a la vida, la obra y el legado de una creadora que hizo de la fotografía una herramienta para contar historias, preservar la memoria y acercarse a las personas desde la empatía y la humanidad.