Trigueros se llena de cultura este verano

Trigueros volverá a convertir sus calles, plazas y espacios patrimoniales en escenarios culturales durante los meses de julio y agosto con una programación que incluye música, circo, cine, flamenco, fiestas populares y actividades vinculadas al patrimonio histórico del municipio.

Bajo el lema “Verano triguereño, bajo la luz de la luna”, el Ayuntamiento ha diseñado una agenda que tiene como uno de sus principales atractivos el ciclo Lunas de Soto, una de las propuestas culturales más singulares de la provincia. El festival se desarrollará en el entorno del Dolmen de Soto, donde música, astronomía, arqueología y divulgación patrimonial se darán la mano durante varias noches.

Entre los artistas confirmados figuran Diego Valdivia, Dani Gómez y Gálamos Band, que actuarán en uno de los monumentos megalíticos más importantes de Europa.

La programación estival incluye además el regreso de A la Sombra, un ciclo de artes circenses que llevará espectáculos familiares al Parque El Pacífico con compañías como Orain-Bi Zirko Teatro, Manolo Carambola, Ungravity Circus y La Banda de Otro.

Las tradiciones también tendrán un papel destacado con la celebración de las Fiestas del Carmen, la Verbena de Santa Ana y la Velada de la Cruz de San Roque, citas que cada verano reúnen a vecinos y visitantes.

Durante agosto regresará el ciclo cinematográfico Trigueros al Fresco, que llevará proyecciones familiares a distintos barrios del municipio con títulos como El Casoplón, Elio, Los Futbolísimos 2 y Voy a pasármelo mejor.

Otro de los platos fuertes será una nueva edición de Noches de Santa Catalina, que volverá a convertir el histórico Colegio de Santa Catalina en escenario de conciertos y espectáculos flamencos. Entre los nombres anunciados destacan Joana Jiménez y José Luis Jaén.

La programación se completará con una nueva edición de Cubacultura en el Centro de Arte Harina de Otro Costal, donde habrá exposiciones, literatura, teatro, música y cine, consolidando a Trigueros como uno de los grandes referentes culturales del verano onubense.

Con esta propuesta, el municipio busca combinar ocio, patrimonio, turismo y cultura en una oferta dirigida tanto a los vecinos como a visitantes de toda la provincia.