El Museo de Huelva ofrece un taller para conservar las medias de cuchilla de la provincia

El Museo de Huelva abrirá este octubre y noviembre sus puertas para acoger el taller “La conservación de las medias de cuchilla en los trajes tradicionales de la provincia de Huelva”, impartido por María José Cortil Flores, de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Etnológico de Almonaster la Real. La actividad busca transmitir técnicas de conservación de estas piezas tradicionales, que forman parte del legado cultural de Huelva.

El taller se desarrollará los miércoles 1, 8, 22 y 29 de octubre y 5, 12, 19 y 26 de noviembre, en horario de 16:30 a 19:30 horas, con todo el material necesario proporcionado por el museo. Podrán participar personas a partir de 16 añoscon conocimientos básicos en tejido de punto derecho y revés con dos agujas. La actividad es gratuita, pero requiere compromiso de asistencia a todas las jornadas; en caso de inasistencia, se deberá devolver el material entregado.

El periodo de inscripción está abierto del 19 al 30 de septiembre de 2025, a través del correo: museohuelva.ctcd@juntadeandalucia.es.