La bonariega Elisa Fernández Guzmán gana el Premio Nacional de Poesía Joven

Bonares vuelve a estar de enhorabuena gracias a Elisa Fernández Guzmán (2000), que ha sido reconocida con el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2025 por su obra Después del pop (Rialp). El fallo del jurado ha destacado que el poemario “transmite verdad con la fuerza de una sencillez aparente que seduce, atrapa y hace temblar”.

El tribunal ha subrayado además “la magnífica construcción de escenas, lugares y atmósferas” de la joven autora, capaz de aunar “una profunda sensibilidad lírica con la honestidad al nombrar la experiencia afectiva de la adolescencia, del primer amor y del paso del tiempo”. También han valorado su estilo arriesgado y directo, con dosis de ironía, ternura y dramatismo, que convierten el lenguaje cotidiano en poesía sin perder musicalidad.

Fernández Guzmán describe su obra como “hecha de cariño, azúcar y recuerdos de instituto”. Graduada en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada y con un máster en Guion Audiovisual por la Universidad de Sevilla, publicó Después del pop como su primer poemario, con el que ya logró el accésit del Premio Adonáis en 2023.

El galardón, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros, refuerza una trayectoria literaria que acaba de comenzar, pero que ya coloca a la escritora de Bonares en el mapa de las voces emergentes de la poesía española.

Con este premio, Fernández Guzmán se une a una nómina en la que figuran autores como Ismael Ramos, María Elena Higueruelo Illana, Alba Cid, Ángela Segovia, Xaime Martínez o Berta García Faet.