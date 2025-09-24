La artista onubense María José Ochoa inaugura la exposición ‘Huelva: British Legacy’ dentro de la II Feria del Legado Británico

Huelva acoge desde esta semana la exposición ‘Huelva: British Legacy’, de la artista onubense María José Ochoa, una propuesta pictórica que forma parte de la programación de la II Feria del Legado Británico. La muestra podrá visitarse de manera gratuita hasta el domingo 28 de septiembre en dos espacios emblemáticos de la ciudad: el Muelle de la Rio Tinto Company y el Barrio Obrero.

La exposición reúne 36 obras digitales que reinterpretan de manera contemporánea símbolos de la ciudad, como el propio muelle, con influencias de la luz de Huelva, del cubismo de Daniel Vázquez Díaz y de la fuerza expresiva de Francis Bacon.

Ochoa, que se mostró emocionada por exponer en su tierra, destacó la dimensión personal de esta propuesta: “La relación de mi familia con la mina, desde mis tatarabuelos hasta hoy, ha sido una fuente de inspiración. Esta exposición es un tributo para ellos y para Huelva”.

El proyecto cuenta con la colaboración del Puerto de Huelva y del Ayuntamiento, que han integrado esta iniciativa dentro de una semana de actividades culturales, históricas y deportivas dedicadas a redescubrir la huella británica en la ciudad.

La programación de la feria incluye visitas guiadas al Barrio Obrero y al Muelle de Riotinto, talleres escolares, encuentros deportivos, conciertos tributo, un mercadillo de estilo londinense y actividades en torno a la gastronomía y la música británica. El evento se clausurará el domingo 28 de septiembre con un concierto tributo a Adele en el Barrio Obrero.