La Hermandad Matriz de Almonte apoya la presentación del Calendario Solidario 2026 de la Fundación Sandra Ibarra

La Hermandad Matriz de Almonte se ha sumado a la difusión y apoyo de la presentación del Calendario Solidario 2026 impulsado por la Fundación Sandra Ibarra, una iniciativa que pone el acento en la solidaridad, la cercanía y la esperanza con las personas que atraviesan momentos difíciles.

El acto tendrá lugar el próximo jueves 15 de enero, a las 20.00 horas, en el Teatro Municipal Salvador Távora, ubicado en la Ciudad de la Cultura de Almonte, y se enmarca dentro de las actividades de sensibilización y apoyo social que promueve la fundación a nivel nacional.

La presentación contará además con un componente cultural y emotivo, gracias a la colaboración musical de la soprano Bruna de Castro Paluzzi y la pianista Diana Rodríguez Adán, que acompañarán el acto con una actuación en directo.

Desde la Hermandad Matriz de Almonte se ha animado a vecinos y visitantes a respaldar esta cita solidaria, subrayando la importancia de sumar esfuerzos y visibilizar iniciativas que trabajan por la esperanza, la concienciación y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.