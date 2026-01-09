Buscar
La Hermandad Matriz de Almonte apoya la presentación del Calendario Solidario 2026 de la Fundación Sandra Ibarra

La iniciativa solidaria se presentará el 15 de enero en el Teatro Municipal Salvador Távora con música en directo y un mensaje de esperanza y compromiso social
Redacción
09/01/26 - 11:45

La Hermandad Matriz de Almonte se ha sumado a la difusión y apoyo de la presentación del Calendario Solidario 2026 impulsado por la Fundación Sandra Ibarra, una iniciativa que pone el acento en la solidaridad, la cercanía y la esperanza con las personas que atraviesan momentos difíciles.

El acto tendrá lugar el próximo jueves 15 de enero, a las 20.00 horas, en el Teatro Municipal Salvador Távora, ubicado en la Ciudad de la Cultura de Almonte, y se enmarca dentro de las actividades de sensibilización y apoyo social que promueve la fundación a nivel nacional.

La presentación contará además con un componente cultural y emotivo, gracias a la colaboración musical de la soprano Bruna de Castro Paluzzi y la pianista Diana Rodríguez Adán, que acompañarán el acto con una actuación en directo.

Desde la Hermandad Matriz de Almonte se ha animado a vecinos y visitantes a respaldar esta cita solidaria, subrayando la importancia de sumar esfuerzos y visibilizar iniciativas que trabajan por la esperanza, la concienciación y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.