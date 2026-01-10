José Caballero, el ‘Pepito Lagarto’ de la Generación del 27, protagoniza una exposición clave en el Museo de Huelva

vuelve a situarse en el centro del panorama cultural con la exposición Algo camina hacia el infinito, abierta desde el pasado 5 de diciembre en el. La muestra ofrece una visión concentrada de la obra del artista y, de manera especial, de su intensa colaboración con algunos de los grandes nombres de la Edad de Plata española, como

La exposición marca además el inicio de los actos conmemorativos del centenario de la Generación del 27 impulsados por la Consejería de Cultura y Deporte, reivindicando a Caballero como uno de los representantes más jóvenes y destacados del grupo en el ámbito de las artes plásticas. Su llegada a Madrid en 1929 lo situó en el epicentro de las vanguardias, donde trabó amistad con Lorca y colaboró activamente en el grupo teatral La Barraca, realizando escenografías, figurines y carteles para obras como Yerma y Bodas de sangre.

El recorrido expositivo se detiene también en la huella literaria de Caballero, con piezas vinculadas a Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, así como documentos gráficos, cartas y fotografías que testimonian su relación personal con Lorca, quien lo llamaba cariñosamente “Pepito Lagarto”. Junto a ello, se pone en valor su colaboración con Neruda en la revista Caballo verde para la poesía, reflejada en poemas manuscritos, dedicatorias y obras realizadas en homenaje al poeta chileno.

Con esta muestra, el Museo de Huelva consolida un espacio permanente dedicado a José Caballero, como antesala a la futura instalación definitiva de su legado en la nueva sede del museo en el edificio del Banco de España, reivindicando la figura de un creador clave para entender la conexión entre pintura, poesía y vanguardia en la cultura española del siglo XX.