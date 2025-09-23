Los niños del Aula de Pintura Infantil de Bellavista celebran 25 años con la exposición ‘Paletas de colores’

La sala de exposiciones Jon Castizo Ciluaga, en el edificio municipal de Bellavista, ha acogido este martes la inauguración de la exposición Paletas de colores, protagonizada por más de 40 niños del Aula de Pintura Infantil de la localidad. La cita, que coincide con el 25 aniversario de esta iniciativa, permite a los alumnos mostrar a familiares y amigos las obras que realizaron durante el curso pasado, en un evento lleno de ilusión y expectación para los más pequeños.

El acto contó con la presencia del alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, y de la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, Ana Mora, quienes quisieron acompañar a los jóvenes artistas y reconocer el trabajo realizado tanto por ellos como por los monitores del aula, Prudencio López y Pilar Ayllon.

Durante la inauguración, los niños recibieron un diploma en reconocimiento a su participación, en un ambiente de celebración que puso de relieve la importancia de este espacio formativo en el desarrollo cultural y creativo de varias generaciones de vecinos de Bellavista.