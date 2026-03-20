Mon protagoniza esta noche las Tardes del Foro con su rock de autor más íntimo

El ciclo musical Tardes del Foro regresa hoy con la actuación del artista onubense Mon, una de las voces consolidadas del panorama musical de la provincia, que ofrecerá su directo a partir de las 21.00 horas en el Salón de Actos del Foro Iberoamericano, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Con más de dos décadas de trayectoria, Mon Domínguez afronta esta nueva etapa con un proyecto más personal y auténtico, en el que sus canciones nacen desde la experiencia vital y la emoción. Su propuesta combina composición, interpretación y una puesta en escena cercana, en la que el contacto directo con el público se convierte en uno de los ejes principales del espectáculo.

El concierto propone un recorrido por temas cargados de sensibilidad, donde el optimismo convive con una mirada crítica hacia la realidad actual, siempre desde un enfoque constructivo. El propio artista define el espectáculo como una experiencia “muy emocional”, pensada para compartir sensaciones y crear un vínculo especial con los asistentes.

A lo largo de su carrera, Mon ha participado en numerosos proyectos musicales y ha compartido escenario con artistas de primer nivel como Manuel Carrasco, Rozalén o El Kanka, además de colaborar con figuras destacadas y productores de prestigio internacional. Su trayectoria le ha permitido consolidarse como un nombre de referencia dentro de la música onubense.

Este concierto se enmarca además en una nueva etapa creativa que tendrá continuidad en los próximos meses, con el lanzamiento en abril de su nuevo trabajo discográfico, acompañado de un videoclip rodado en enclaves emblemáticos de la provincia, reforzando así el vínculo entre su música y el territorio.

La cita de esta noche en La Rábida supone así una oportunidad para disfrutar en directo de un artista en plena evolución, que apuesta por la cercanía, la verdad y la emoción como señas de identidad sobre el escenario.