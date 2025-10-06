Moguer pone a la venta el abono de teatro de ‘Luna de Otoño’ con cinco espectáculos por solo 30 euros

El Ayuntamiento de Moguer, a través de la Fundación Municipal de Cultura, ha puesto ya a la venta el abono para la nueva edición del ciclo ‘Luna de Otoño’, una de las citas escénicas más esperadas del calendario cultural moguereño. Por un precio único de 30 euros, los espectadores podrán disfrutar de cinco espectáculos de primer nivel que llenarán de teatro, humor y emoción el escenario del teatro Felipe Godínez durante los próximos meses.

La programación arrancará el 18 de octubre “a lo grande”, con la actuación de la prestigiosa compañía Yllana, reconocida en toda España por su particular estilo de humor gestual y su innovadora puesta en escena. A partir de esa fecha, el ciclo ofrecerá una completa oferta de artes escénicas que combina propuestas para todos los públicos y géneros, consolidando a Moguer como uno de los referentes culturales de la provincia.

Los abonos pueden adquirirse de forma online a través de la web www.entradasmoguer.es o de manera presencial en la oficina de la Fundación Municipal de Cultura, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.

Con esta nueva edición de ‘Luna de Otoño’, Moguer reafirma su compromiso con la difusión cultural y el apoyo a las artes escénicas, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar del mejor teatro nacional a precios asequibles en uno de los espacios culturales más emblemáticos del municipio.