La moda onubense volverá a brillar en la pasarela ‘Huelva Provincia de Moda’

La moda onubense se dará cita este viernes 3 de octubre en la pasarela Huelva Provincia de Moda, organizada por la Agencia de Moda y Comunicación Kilah y la Asociación de Artesanos y Diseñadores Onubenses de Moda Flamenca (ADOMOF). La propuesta, abierta al público, se celebrará a las 16:30 horas en la puerta principal de la Diputación de Huelva, con entrada libre y gratuita.

La presentación del evento contó con la participación de la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el coordinador de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva, Emiliano Cabot; el director de Kilah, Fernando Ponce; el representante de ADOMOF, Adrián Fernández; y la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, municipio invitado en esta edición.

Baquero destacó que la pasarela permite “disfrutar del talento creativo de nuestros diseñadores y artesanos, reflejando la fuerza cultural y económica que la moda aporta a la provincia”. Por su parte, Romero subrayó el orgullo de Palos de la Frontera por participar y la importancia de visibilizar la creatividad y calidad que se produce en toda la provincia.

Emiliano Cabot señaló que este tipo de iniciativas “refuerzan la industria y la creatividad que define la marca Huelva”, recordando que la moda onubense, con raíces en la tradición flamenca, ha evolucionado hacia estilos diversos, desde la moda nupcial hasta prêt-à-porter y moda de invitada.

En esta edición participarán diez diseñadores de distintos puntos de la provincia: Javier Mojarro (Aljaraque), Pepe Jiménez (San Bartolomé de la Torre), María Jesús Ruiz (Corrales), Juan Boleco (Palos de la Frontera), Antonio Arco (Bollullos Par del Condado), Tubillona (Almonte), Defaylaru (Huelva capital), Antonia Márquez (San Juan del Puerto), Zeus Novias (Lepe) y Juana Estévez Novias (Ayamonte).

Fernando Ponce invitó a la ciudadanía a asistir al evento, recordando que “la pasarela Huelva Provincia de Moda es un escaparate abierto y gratuito que celebra el talento onubense y la diversidad de estilos que se crean en nuestra provincia”.