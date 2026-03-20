“Mírame a los ojos”, una exposición que retrata la identidad de Huelva a través de 80 miradas

El espacio Paseo Santa Fe ha acogido la inauguración de la exposición fotográfica “Mírame a los ojos”, del retratista Valentín Fernández Romero (Fotodoze), una muestra que ha despertado un notable interés y que supone la culminación de un proyecto personal gestado durante más de 30 años.

La exposición reúne a 80 onubenses en una propuesta artística que trasciende el retrato convencional. Cada obra presenta una composición dual en la que, por un lado, aparece el rostro en blanco y negro, iluminado de forma lateral y sin distracciones cromáticas, y por otro, una imagen ampliada del iris en color, captando con detalle cada matiz y textura.

El propio autor ha definido la muestra como un reflejo de la sociedad onubense, integrada por “personas que todos conocemos y que conforman nuestra identidad colectiva”, desde distintos ámbitos profesionales y sociales. Médicos, artistas, periodistas, deportistas, abogados o universitarios forman parte de esta selección, que culmina con la presencia simbólica de San Sebastián y la Virgen de la Cinta.

El acto de inauguración ha contado con una amplia asistencia, entre ellos la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente del Puerto, Alberto Santana; y el concejal de Cultura, Nacho Molina, además de muchos de los protagonistas de la exposición.

La presentación ha estado conducida por Jesús María Hueto y ha incluido una intervención poética a cargo de Ramón Llanes, que ha aportado un componente literario al evento.

“Mírame a los ojos” se presenta así como algo más que una colección de retratos, convirtiéndose en un recorrido visual por la identidad de Huelva a través de las miradas de sus protagonistas.