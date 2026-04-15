Miguel Ángel Flores, elegido Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Huelva para 2027

La Hermandad del Rocío de Huelva ha celebrado su jornada electoral con la elección de su nuevo Hermano Mayor para la Romería de 2027 y la aprobación del proyecto de reforma de su Casa de Hermandad en El Rocío.

Tras el escrutinio de la Asamblea General de Elecciones, Miguel Ángel Flores Aguilar ha sido proclamado Hermano Mayor al obtener 912 votos, frente a los 275 logrados por Lorenzo López. En total se emitieron 1.234 votos, con 38 en blanco y 9 nulos.

En paralelo, la Asamblea General Extraordinaria ha dado luz verde al proyecto de obra y financiación para la reforma de la Casa de Hermandad en El Rocío. La propuesta ha sido aprobada con un respaldo mayoritario de 992 votos a favor, frente a 207 en contra, además de 37 votos en blanco y 4 nulos, sobre un total de 1.240 votos emitidos.

Con estos resultados, la hermandad avanza tanto en la organización de futuras romerías como en la mejora de sus instalaciones en la aldea almonteña, en una jornada marcada por la alta participación de sus hermanos y la toma de decisiones clave para los próximos años.