La Merced acoge esta tarde la final de ‘Huelva es Torera: Objetivo, La Merced’

El Coso de La Merced acoge este martes, a partir de las 20.00 horas, la gran final de la VI edición de ‘Huelva es Torera: Objetivo, La Merced’, un certamen que se ha consolidado como una de las principales plataformas de promoción para los nuevos valores del toreo.

El festejo volverá a tener además un marcado carácter solidario, ya que la entrada consistirá en la entrega de un kilo de alimentos destinado al Banco de Alimentos de Huelva.

La final contará con la lidia de erales de las ganaderías Arucci y Millares, dos hierros que pondrán a prueba a los siete novilleros clasificados tras superar las distintas fases del certamen.

El cartel está compuesto por Sainz de la Puerta, de la Escuela Taurina de Sevilla; Juan Manuel Viruez y Javier Torres ‘Bombita’, de la Escuela Taurina de Ubrique; Cayetano Romo, de la Escuela Taurina de Camas; Cristóbal de Lara, de Villalba del Alcor; Juan Antonio Vázquez, de la Escuela Taurina de Huelva; y David Ramírez, de Beas.

La final de ‘Huelva es Torera: Objetivo, La Merced’ reunirá una vez más a jóvenes promesas del toreo en una cita que busca impulsar la cantera taurina y consolidarse como una referencia dentro del calendario taurino andaluz.