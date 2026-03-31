El Martes Santo busca reencontrarse con la normalidad y el esplendor cofrade en Huelva

El Martes Santo regresa a Huelva con el deseo compartido de dejar atrás la inestabilidad vivida el pasado año, cuando la lluvia condicionó la jornada con retrasos, cambios de itinerarios y regresos anticipados a los templos. En 2026, la ciudad confía en poder vivir plenamente uno de los días más equilibrados de su Semana Santa.

La jornada estará protagonizada por las hermandades de la Salud, la Lanzada, los Estudiantes y Pasión, que volverán a llenar las calles de recogimiento, elegancia y tradición.

Será además un día destacado por los avances patrimoniales. La Hermandad de la Salud y la Hermandad de la Lanzada continúan desarrollando la talla de sus pasos de misterio, mostrando la evolución de proyectos que marcarán su futuro. Por su parte, en la Sacramental de San Pedro, el nuevo palio sigue tomando forma en los talleres de Francisco ‘Paquili’, reflejando el crecimiento y la apuesta por el patrimonio cofrade.

En cuanto a los recorridos, la Hermandad de Pasión recupera uno de sus tramos más emblemáticos, el paso por la calle Isaac Peral, una vez finalizadas las obras de peatonalización, devolviendo así una estampa clásica a la jornada.

El Martes Santo se presenta así como una oportunidad para disfrutar sin condicionantes de una jornada de gran valor cofrade, donde tradición y evolución se dan la mano en el corazón de Huelva.