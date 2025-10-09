María del Pilar Álvarez Menéndez presenta su nuevo libro “Frágil, fuerte y vulnerable” en Huelva

La Biblioteca Provincial de Huelva acogerá este miércoles, 15 de octubre de 2025, a las 19:30 horas, la presentación del libro “Frágil, fuerte y vulnerable”, de la escritora local María del Pilar Álvarez Menéndez, publicado por Editorial Olé. El acto tendrá lugar en el Salón de Actos y será introducido por Manuela Pineda Correa.

“Frágil, fuerte y vulnerable” es un recorrido por la vida a través de la poesía y la prosa poética, abordando heridas, cicatrices y la búsqueda del amor propio. La obra invita a los lectores a explorar los caminos del sentir y a reflexionar sobre aquello que nos hace simultáneamente frágiles, fuertes y vulnerables.

La presentación será una ocasión para compartir letras, emociones y experiencias, en un homenaje a la libertad, la ternura y la belleza de la existencia. Los asistentes podrán disfrutar de la lectura de fragmentos seleccionados y de un diálogo con la autora sobre los temas que inspiran su obra.