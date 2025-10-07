María Canea brilla en el II Concurso Internacional de Baile Flamenco en Badajoz

La bailaora María Canea, natural de San Juan del Puerto y orgullo flamenco de Moguer donde tiene su escuela, ha dejado una huella imborrable en el II Concurso Internacional de Baile Flamenco “Jaleos Extremeños”, celebrado recientemente en Badajoz. Su actuación fue reconocida con dos importantes galardones: el Premio Centro Flamenco Cultura y el Premio Pasión por el Flamenco, destacando su talento y entrega sobre el escenario.

En Moguer, María es mucho más que una artista: es la fuerza que impulsa cada día la Peña de Cante Jondo, donde dirige una escuela que cuenta con más de 200 alumnas y alumnos. Allí, transmite no solo técnica y conocimiento, sino también dedicación y amor por el flamenco, formando nuevas generaciones que aprenden de su ejemplo y pasión.

Los reconocimientos obtenidos en Badajoz refuerzan la proyección nacional de María Canea y la consolidan como referente en la formación y promoción del flamenco en la provincia de Huelva.