Manuel Pérez Martín irrumpe con ‘Sangre común’, un poemario de denuncia social y mirada a lo cotidiano

El escritor madrileño Manuel Pérez Martín presenta su nuevo poemario, ‘Sangre común’, una obra que se adentra en las realidades más crudas de la sociedad contemporánea a través de una poesía comprometida y cercana a lo cotidiano.

Editado por Pábilo Editorial, el libro se estructura en tres bloques —Periferia, Interior y Hombre solo— a lo largo de 78 páginas en las que el autor construye un discurso poético marcado por la crítica social, la precariedad laboral, la soledad y las desigualdades. A través de imágenes reconocibles, el poemario se convierte en una llamada de atención sobre las contradicciones del mundo actual.

La obra cuenta con el prólogo de Jennifer Rodríguez-López, quien define el libro como “poemas para la clase trabajadora” y destaca su capacidad para retratar una sociedad herida, en un recorrido que va desde lo colectivo hasta lo más íntimo.

‘Sangre común’ combina esa mirada crítica con un mensaje de esperanza, apelando a la capacidad de las personas para alzar la voz frente a las injusticias desde lo cotidiano. El propio autor plantea sus versos como una forma de resistencia y de conexión con una realidad compartida.

El libro ya se encuentra disponible en librerías de toda España, así como en plataformas digitales y en la web de la editorial, consolidando la trayectoria literaria de Manuel Pérez Martín, autor de varios poemarios y vinculado también al ámbito teatral como director y profesor.