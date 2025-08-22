Manuel Carrasco convierte a su Isla Cristina en epicentro musical con dos conciertos este fin de semana

Isla Cristina vive este fin de semana dos jornadas históricas con la música de Manuel Carrasco. El cantante isleño regresa a su tierra para presentar su Tour Salvaje con dos conciertos consecutivos: este viernes a las 21:30 horas y mañana sábado a las 22:00, ambos en el Recinto Ferial El Carmen, donde se espera la asistencia de miles de seguidores llegados de toda la provincia y de fuera de Andalucía.

Este concierto sitúa a Isla Cristina como uno de los principales focos culturales y turísticos de Andalucía en estas fechas. El evento coincide, además, con las Fiestas en honor a la Virgen del Mar, lo que multiplica el ambiente festivo en la localidad.

Para garantizar el desarrollo de los conciertos, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial en el que participan más de 300 personas, entre Guardia Civil, Policía Local, voluntarios de Protección Civil, personal sanitario y seguridad privada. La Benemérita ha desplegado cerca de medio centenar de agentes, con unidades Usecic, ECO, drones del equipo Pegaso, patrullas motorizadas y embarcaciones del Servicio Marítimo. También se ha reforzado la cobertura sanitaria con ambulancias y asistencia de Cruz Roja.

“Estamos ante un acontecimiento único que refuerza la proyección cultural de Isla Cristina”, han señalado desde el Consistorio, que espera un importante impacto económico en hostelería y turismo durante el fin de semana.

Manuel Carrasco, que no actuaba en su tierra natal desde hace varios años, vuelve a convertirse en profeta en su tierra con un doble concierto que quedará marcado en la memoria de sus vecinos y seguidores.