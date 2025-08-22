Manuel Calvarro convierte la Sala de la Provincia en un espacio de juego y color con su exposición ‘Pasatiempos’
La muestra reúne cerca de un centenar de dibujos recientes del artista onubense, comisariada por su hija, Laura Calvarro
La Sala de la Provincia acoge la exposición Pasatiempos de Manuel Calvarro, una propuesta en la que la sorpresa, el juego y el color se convierten en protagonistas. La muestra, inaugurada por la diputada de Cultura, Gracia Baquero, junto al propio artista y la comisaria, Laura Calvarro, reúne casi un centenar de dibujos recientes que dan forma a un universo donde lo surrealista y lo cotidiano conviven.
“Esta es la exposición más especial de mi vida como comisaria”, reconoció Laura Calvarro, hija del autor, al recordar que sus primeros recuerdos de infancia están ligados a la imagen de su padre dibujando.
La libertad creativa atraviesa toda la colección, definida en el prólogo del catálogo por Marcos Gualda como “una obra que no se acomoda a vitrinas ni a discursos académicos, sino que se desborda en trazos sueltos, maderas sin pulir y colores sin miedo”. Con humor y frescura, los dibujos de Calvarro mezclan referencias imposibles: un perro con una escalera, una virgen con una peonza, un cactus con una canción. “No busca gustar, busca decir, o mejor dicho, jugar”, apunta Gualda.
Ese carácter lúdico es, precisamente, el eje de Pasatiempos. Para Calvarro, dibujar es “pensar con la mano, negarse a dejar de jugar”, un ejercicio de resistencia frente a los moldes establecidos.
El artista, descrito por Seleka Muñoz como “camaleónico” y “un artista total”, destaca por su capacidad de reinventarse sin repetir fórmulas. En sus creaciones laten la naturaleza, los objetos cotidianos y un profundo amor por la vida, expresado en formas imposibles y colores vibrantes.
La exposición podrá visitarse en la Sala de la Provincia del 21 de agosto al 13 de septiembre, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00.
Manuel Calvarro, miembro de la Asociación de Artistas Plásticos Onubenses Enrique Montenegro, cuenta con obra en colecciones de países como España, Brasil, Italia, Corea, Francia, Bélgica o Portugal, y ha expuesto en ciudades de todo el mundo, desde México a Finlandia. Además, ha colaborado con medios de comunicación y figura en una veintena de antologías de poesía visual.