Manuel Calvarro convierte la Sala de la Provincia en un espacio de juego y color con su exposición ‘Pasatiempos’

La Sala de la Provincia acoge la exposición Pasatiempos de Manuel Calvarro, una propuesta en la que la sorpresa, el juego y el color se convierten en protagonistas. La muestra, inaugurada por la diputada de Cultura, Gracia Baquero, junto al propio artista y la comisaria, Laura Calvarro, reúne casi un centenar de dibujos recientes que dan forma a un universo donde lo surrealista y lo cotidiano conviven.

“Esta es la exposición más especial de mi vida como comisaria”, reconoció Laura Calvarro, hija del autor, al recordar que sus primeros recuerdos de infancia están ligados a la imagen de su padre dibujando.

La libertad creativa atraviesa toda la colección, definida en el prólogo del catálogo por Marcos Gualda como “una obra que no se acomoda a vitrinas ni a discursos académicos, sino que se desborda en trazos sueltos, maderas sin pulir y colores sin miedo”. Con humor y frescura, los dibujos de Calvarro mezclan referencias imposibles: un perro con una escalera, una virgen con una peonza, un cactus con una canción. “No busca gustar, busca decir, o mejor dicho, jugar”, apunta Gualda.

Ese carácter lúdico es, precisamente, el eje de Pasatiempos. Para Calvarro, dibujar es “pensar con la mano, negarse a dejar de jugar”, un ejercicio de resistencia frente a los moldes establecidos.

Exposición de Manuel Calvarro / Fotografía: Diputación Provincial.

El artista, descrito por Seleka Muñoz como “camaleónico” y “un artista total”, destaca por su capacidad de reinventarse sin repetir fórmulas. En sus creaciones laten la naturaleza, los objetos cotidianos y un profundo amor por la vida, expresado en formas imposibles y colores vibrantes.

La exposición podrá visitarse en la Sala de la Provincia del 21 de agosto al 13 de septiembre, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00.

Manuel Calvarro, miembro de la Asociación de Artistas Plásticos Onubenses Enrique Montenegro, cuenta con obra en colecciones de países como España, Brasil, Italia, Corea, Francia, Bélgica o Portugal, y ha expuesto en ciudades de todo el mundo, desde México a Finlandia. Además, ha colaborado con medios de comunicación y figura en una veintena de antologías de poesía visual.