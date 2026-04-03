La Madrugá vuelve a emocionar con el Nazareno como epicentro de la fe onubense

La ciudad ha vivido una de sus noches más intensas y esperadas con la celebración de la Madrugá, un momento clave de la Semana Santa marcado por la solemnidad, el silencio y la profunda devoción al Nazareno.

Desde hace más de cuatro siglos, su salida en plena madrugada marca el pulso de la fe de varias generaciones. Fiel a la tradición, a las cuatro de la mañana, las calles se llenan de recogimiento para acompañar uno de los instantes más emblemáticos de estas fechas.

Semana Santa 2025 / Fotografía: Ayuntamiento de Huelva

Miles de personas han seguido el recorrido en un ambiente cargado de respeto y emoción, donde el caminar del Nazareno se convierte en el centro de todas las miradas. La ciudad se detiene para vivir una estampa que trasciende lo religioso y forma parte de su identidad.

Uno de los momentos más especiales se produce con su regreso al amanecer por la calle Marina. La luz del día comienza a abrirse paso mientras la devoción permanece intacta, dejando imágenes de gran belleza y sentimiento.

La Madrugá vuelve así a reafirmarse como una de las citas más profundas de la Semana Santa, una experiencia que no se explica, sino que se vive en cada paso.