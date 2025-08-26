Macarena de la Torre ofrecerá un espectáculo benéfico en Lepe a favor de AFALE

La cantaora almonteña Macarena de la Torre ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Lepe el espectáculo benéfico que ofrecerá a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lepe y Entorno (AFALE) el próximo 4 de octubre.

El acto contó con la presencia de la teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales, Carolina Reyes, la concejala delegada de Asociaciones, Manuela Santana, y representantes de AFALE, quienes agradecieron la colaboración altruista de la artista y su implicación en una causa que afecta directa e indirectamente a numerosas familias de la provincia.

Macarena de la Torre, emocionada por el cariño recibido en Lepe, animó a la ciudadanía a asistir a la gala, que se celebrará a las 20:00 horas en el teatro municipal Alcalde Juan Manuel Santana. Durante la velada, la artista ofrecerá lo mejor de su repertorio musical, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a AFALE.

Las entradas para el espectáculo ya se encuentran a la venta en la plataforma www.tickentradas.com y en la taquilla del teatro, permitiendo a los vecinos colaborar con esta causa solidaria mientras disfrutan de un show cargado de talento y emotividad.