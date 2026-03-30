El Lunes Santo devuelve a Huelva el pulso de la devoción tras un año marcado por la lluvia

El Lunes Santo se presenta en Huelva como una jornada especialmente esperada por los cofrades tras lo ocurrido en 2025, cuando la lluvia obligó a suspender salidas y a modificar recorridos. Este año, la mirada está puesta en el cielo con el deseo de poder disfrutar con normalidad de un día en el que los barrios cobran todo el protagonismo.

La jornada contará con la salida de cuatro hermandades. Desde La Orden, la Hermandad del Perdón volverá a poner en la calle su cortejo con el respaldo de todo un barrio volcado. Uno de los momentos más multitudinarios llegará con la Hermandad del Cautivo, que arrastra cada año a un gran número de fieles acompañando a su titular.

También procesiona la Hermandad de las Tres Caídas, que aporta personalidad y fuerza a la jornada, mientras que la Hermandad del Calvario pondrá el contrapunto de recogimiento con una estación de penitencia marcada por el silencio y la sobriedad.

El Lunes Santo será además una oportunidad para contemplar los avances patrimoniales que no pudieron lucirse el pasado año, especialmente en los palios de la Virgen de los Dolores y la Virgen del Amor.

Así, Huelva afronta un día en el que la devoción se vive intensamente en los barrios, combinando el fervor popular con momentos de profundo recogimiento en una de las jornadas más completas de la Semana Santa.