Luis de Vega muestra el lado más ético del fotoperiodismo en Huelva

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha inaugurado la exposición 'Un mundo en conflicto. Ética y fotoperiodismo', una muestra del fotoperiodista onubense Luis de Vega que invita a reflexionar sobre los desafíos éticos a los que se enfrentan los profesionales de la información en contextos de guerra, crisis humanitarias y grandes acontecimientos internacionales.

La exposición forma parte del ciclo 'Ética y Comunicación', impulsado por el Centro de la Comunicación Jesús Hermida y la Asociación de la Prensa de Huelva para analizar algunos de los principales retos del periodismo en la sociedad actual.

Bajo el concepto "fotografiar y dudar", la muestra reúne una selección de imágenes captadas por Luis de Vega durante coberturas informativas en escenarios como Ucrania, Oriente Próximo o la pandemia de la COVID-19. A través de estas instantáneas, el autor plantea interrogantes sobre los límites éticos del fotoperiodismo y el impacto que tienen las imágenes en la construcción de la opinión pública.

La inauguración estuvo acompañada de una conferencia en la que el reportero compartió experiencias vividas sobre el terreno y explicó las historias que se esconden detrás de algunas de las fotografías expuestas, abordando cuestiones relacionadas con la responsabilidad informativa, la toma de decisiones y los dilemas morales presentes en el ejercicio de la profesión.

La exposición también propone una reflexión sobre el papel de la imagen en una época marcada por las redes sociales y la difusión masiva de contenidos visuales, donde cada vez resulta más complejo distinguir entre información, impacto y espectáculo.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 21 de agosto en el auditorio del Centro de la Comunicación Jesús Hermida, convirtiéndose en la primera actividad de un ciclo que pretende generar espacios de debate sobre la ética, la información y el papel de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea.