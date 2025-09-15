Un libro rescata la huella de la Magna Mariana de 1954 en la memoria de Huelva

La semana de la Magna Mariana ha arrancado este lunes en la Diputación de Huelva con un viaje a la memoria colectiva de la provincia. El periodista Eduardo J. Sugrañes ha presentado hoy su libro sobre la Procesión Magna Mariana de las Patronas celebrada en 1954, una obra editada por la institución provincial que recupera con rigor periodístico y fotografías inéditas aquella jornada histórica que unió a toda la provincia en torno a la fe y la devoción a la Virgen.

El libro reconstruye la jornada del 8 de diciembre de 1954, cuando se clausuró el Año Santo Mariano y se estrenaba la recién creada diócesis de Huelva. Más de 25 patronas de pueblos de toda la provincia llegaron entonces a la capital en una procesión multitudinaria que reunió a unas 60.000 personas, pese a la lluvia. La obra de Sugrañes rescata las crónicas de prensa y el valioso material gráfico de la época, convirtiendo aquella cita en un símbolo de unidad, identidad y fervor mariano.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, David Toscano, y de la diputada de Cultura, Gracia Baquero, quienes han acompañado al autor en la puesta de largo de esta publicación. Toscano ha destacado que se trata de “una investigación rigurosa, pero también un puente entre generaciones, una manera de comprender cómo la fe, la cultura y la tradición siguen articulando la vida de nuestros pueblos”.

Por su parte, Eduardo Sugrañes ha agradecido el respaldo de la Diputación a esta edición, que, en sus palabras, “supone rescatar del recuerdo una fecha inolvidable para nuestros mayores y convertirla, desde la crónica periodística de la época, como un hilo conductor entre el gran acontecimiento histórico que vivió la provincia hace 71 años y la Magna Mariana que tendrá lugar el próximo sábado, 20 de septiembre”.

La presentación de la obra se enmarca en los días previos a la histórica jornada que volverá a reunir en la capital a las imágenes coronadas de las Vírgenes de la provincia de Huelva.