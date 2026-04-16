Un libro rescata la historia del vino en Bollullos a través de sus etiquetas

El municipio de Bollullos Par del Condado acoge este viernes 17 de abril la presentación del libro ‘Etiquetas de los vinos de Bollullos a través de la historia’, una obra que recoge y pone en valor la identidad vitivinícola de la localidad a través de sus etiquetas históricas.

El acto tendrá lugar a las 20:00 horas en el Espacio Cultural Laureano Jiménez Carrión, donde se dará a conocer este trabajo de investigación firmado por Emilio José Melado Mairena y Antonio Delgado Pinto, y publicado por Pábilo Editorial.

A lo largo de sus 128 páginas, el libro reúne un amplio catálogo de etiquetas de vinos de bodegas bollulleras, configurando un recorrido por la evolución del sector y su importancia en la vida social, cultural y económica del municipio. La obra se presenta como un documento de carácter histórico y etnográfico que refleja el patrimonio agrícola e industrial del Condado de Huelva.

El proyecto ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado y la colaboración de la Diputación de Huelva, en una apuesta por preservar y difundir la memoria vitivinícola de la comarca.

El libro incluye un texto introductorio del presidente del Consejo Regulador de las denominaciones de origen del Condado de Huelva, en el que se subraya el valor del vino como uno de los elementos más representativos de la identidad del territorio.

Con esta publicación, sus autores buscan evitar la pérdida de un patrimonio gráfico vinculado a la historia del vino en la localidad, recopilando imágenes y testimonios que forman parte del día a día de generaciones de vecinos.

La obra ya se encuentra disponible en librerías de toda España, así como en plataformas digitales y en la web de la editorial.