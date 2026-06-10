Un libro recopila 25 años de arqueología para contar la historia de Huelva

La Diputación de Huelva ha acogido la presentación del libro Arqueología, Patrimonio Histórico y Territorio en la provincia de Huelva. Veinticinco años de las Jornadas de Aljaraque (1998-2024), una publicación que recoge una selección de investigaciones y estudios sobre el patrimonio onubense coincidiendo con el 25 aniversario de las Jornadas de Arqueología y Territorio de Aljaraque.

El acto contó con la participación del vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora; el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano; la concejala de Cultura, Ana Mora; y los coordinadores de la obra, Pedro Campos Jara y Juan Aurelio Pérez Macías.

La publicación, editada por el Servicio de Publicaciones de la Diputación, reúne 21 trabajos que abarcan distintas etapas históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna, y analiza algunos de los yacimientos y elementos patrimoniales más relevantes de la provincia.

Durante la presentación, José Manuel Zamora destacó que el volumen representa "veinticinco años de trabajo, investigación y divulgación" y puso en valor la trayectoria de unas jornadas que se han consolidado como una referencia en el ámbito arqueológico provincial.

Por su parte, Adrián Cano señaló que el libro constituye una importante aportación al conocimiento y difusión de la historia de Huelva, fruto del trabajo desarrollado durante más de dos décadas por especialistas y por la Asociación Cultural Kalathoussa, impulsora de las jornadas desde 1998.

Los coordinadores explicaron que la obra recoge las principales aportaciones científicas presentadas entre 2018 y 2024 y destacaron el carácter abierto y provincial de una iniciativa que ha permitido profundizar en el conocimiento de enclaves como La Orden-Seminario, la necrópolis de La Joya o la isla de Saltés.

Con esta publicación, Aljaraque celebra los 25 años de unas jornadas que se han convertido en una de las citas más veteranas y reconocidas de la arqueología onubense, contribuyendo a la investigación y divulgación del rico patrimonio histórico de la provincia.