Las librerías de Huelva celebran el Día del Libro con descuentos y actividades en la calle

Las librerías de Huelva celebrarán el Día Internacional del Libro con una iniciativa que trasladará la actividad literaria a las calles de la ciudad, con el objetivo de acercar la cultura a la ciudadanía y fomentar el hábito lector.

Los establecimientos, integrados en la Federación Andaluza de Librerías y en la Asociación Provincial de Libreros, sacarán sus fondos bibliográficos a las puertas de sus locales en las principales arterias comerciales durante toda la jornada del 23 de abril.

Como principal atractivo, las librerías aplicarán un descuento excepcional del 10% en todas sus ventas, el máximo permitido por la legislación vigente, lo que supone una oportunidad para adquirir libros a un precio reducido.

Día del Libro 2026

La iniciativa pretende, además, reivindicar el papel de la librería de proximidad como espacio cultural y punto de encuentro, en una jornada que busca sorprender al viandante e invitarle a descubrir nuevas lecturas.

Desde la organización subrayan el carácter simbólico de sacar los libros a la calle, en una propuesta que combina promoción cultural y dinamización del comercio local.

La actividad, que alcanza su tercera edición, contará también con seguimiento en redes sociales y aspira a consolidarse como una cita destacada dentro del calendario cultural onubense.

Las asociaciones impulsoras animan a vecinos y visitantes a participar en esta jornada dedicada a la lectura, apoyando al mismo tiempo al comercio de cercanía.