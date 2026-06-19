Lepe revive el legado de Manuel Summers en La Antilla

Lepe ha iniciado el Memorial Manuel Summers, un programa de actividades que busca reivindicar la figura y la obra de uno de los creadores más singulares de la cultura española y que mantuvo una estrecha vinculación con el municipio y con La Antilla.

La programación arrancó en el Centro Cultural Los Álamos con la inauguración de una exposición dedicada al cineasta, guionista, dibujante y humorista, acompañada de una mesa redonda en la que participaron familiares y personas cercanas al homenajeado.

Entre los asistentes destacó el diplomático Inocencio Arias, amigo personal de Summers, quien recordó el carácter universal de su humor y su capacidad para conectar con públicos de cualquier lugar. Junto a él participaron Manuel Summers hijo y Carmen Summers, que compartieron recuerdos y anécdotas sobre la relación del autor con Lepe y sus vecinos.

La muestra reúne fotografías familiares, dibujos, tiras cómicas, documentos de hemeroteca y otros materiales que permiten recorrer la trayectoria profesional y personal de Manuel Summers, además de reflejar la especial conexión que mantuvo durante años con la localidad costera.

Las actividades continuarán este viernes con la charla “Lepe, el origen de la felicidad”, que ofrecerá el psicólogo Enrique Vázquez a partir de las 20.00 horas en el mismo espacio cultural.

El memorial pretende acercar la figura de Summers a nuevas generaciones y poner en valor un legado marcado por la creatividad, el ingenio y una forma única de entender el humor que sigue formando parte de la identidad de Lepe.