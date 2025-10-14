Lepe revive la Edad Media con su Feria Medieval del 23 al 26 de octubre

Del 23 al 26 de octubre, Lepe se trasladará varios siglos atrás con la celebración de su Feria Medieval, un evento que combina cultura, ocio y tradición. Así lo ha anunciado hoy el alcalde, Adolfo Verano Domínguez, durante la presentación de la programación de esta edición, que incluye actividades para todos los públicos.

El mercado medieval contará con más de 60 puestos de artesanía, mientras que los visitantes podrán disfrutar de pasacalles, espectáculos de música y danza en directo, teatros de calle y conciertos de música folk. Además, la feria contará con la participación de hermandades, asociaciones y clubes deportivos, así como con el apoyo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

El alcalde destacó que “con la Feria Medieval ponemos en valor el espíritu más social de Lepe, además de promover la cultura y el desarrollo económico”. Por su parte, subrayó que la apertura de la feria desde el jueves busca fomentar la participación de los centros educativos, consolidando la cita como un clásico de la programación de otoño de la localidad.