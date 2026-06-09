Lepe lanza un concurso nacional de monólogos en homenaje a Summers

El Ayuntamiento de Lepe y la Diputación Provincial de Huelva han presentado el I Concurso Nacional de Monólogos Ciudad de Lepe, una iniciativa cultural que nace con el objetivo de reivindicar el humor como expresión artística y rendir homenaje al cineasta Manuel Summers, estrechamente vinculado a la localidad y a La Antilla.

La presentación oficial ha tenido lugar en la Diputación de Huelva con la participación del alcalde de Lepe, Adolfo Verano; la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero; la diputada de Turismo y teniente de alcalde de Lepe, Ana Delgado; y el actor y humorista onubense Marcos Arizmendi, que ejercerá como presentador del certamen.

La diputada de Cultura destacó que la iniciativa combina “cultura, creatividad y algo tan importante en nuestra vida como es el humor”, mientras que el alcalde subrayó que Manuel Summers supo descubrir “la creatividad, la inteligencia y la forma única de entender la vida que hay detrás del humor de los leperos”.

El concurso se celebrará el próximo 20 de junio en el Parque de La Flecha de La Antilla y permitirá la participación de un máximo de diez monologuistas seleccionados por orden de inscripción. Las actuaciones deberán tener una duración de entre diez y quince minutos.

El certamen repartirá tres premios. El ganador recibirá 1.500 euros, el segundo clasificado disfrutará de un fin de semana en el Hotel Hilton de Islantilla y el tercer premio consistirá en un lote de productos de Huelva.

Las inscripciones, de carácter gratuito, permanecerán abiertas hasta el 17 de junio a través del correo electrónico habilitado por la organización.

La iniciativa forma parte del I Memorial Manuel Summers, una programación cultural que incluirá además una exposición gráfica sobre la trayectoria del cineasta, la mesa redonda “Summers y Lepe” y la conferencia “Lepe, el origen de la felicidad”, impartida por el psicólogo Enrique Vázquez Oria.

Con este memorial, Lepe busca recuperar y difundir el legado de una de las figuras más originales de la cultura española, que encontró en el municipio y en La Antilla una fuente constante de inspiración y creatividad.