Lepe acoge las III Jornadas Ibéricas de Ecopoesía con más de veinte poetas de España y Portugal

Del 1 al 4 de octubre, Lepe se convertirá en punto de encuentro de la poesía ibérica con la celebración de las III Jornadas Ibéricas de Ecopoesía OIKOS REDONDO III, un evento que reunirá a más de veinte poetas de España y Portugal en la Capilla San Cristóbal de la localidad.

El fuego será el hilo conductor de esta edición, que tiene como objetivo acercar la poesía contemporánea al público joven y fomentar la lectura y la creatividad entre escolares y estudiantes de institutos. Las jornadas están organizadas por la Asociación Santiago Aguaded Landero (ACSAL), con el apoyo del Ayuntamiento de Lepe y la colaboración del Ministerio de Cultura y la Diputación de Huelva.

El programa incluye talleres de promoción de la lectura en centros educativos, presentaciones de libros, conferencias y actividades paralelas pensadas para todo tipo de público. Además, los asistentes podrán visitar la exposición “Solastalgia. Meditaciones sobre un incendio”, que abrirá sus puertas el 1 de octubre en la Capilla San Cristóbal y complementará las temáticas poéticas del encuentro.

Esta iniciativa refuerza la apuesta de Lepe por la cultura y la educación, ofreciendo un espacio donde la poesía se convierte en puente entre generaciones y fronteras, y donde jóvenes y adultos pueden acercarse a las letras de manera activa y participativa.