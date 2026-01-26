El joven olontense Miguel González presenta su primera exposición en el CODAC con solo 19 años

Con tan solo 19 años, el joven artista olontense Miguel González presenta su primera exposición individual en el Centro de Arte Contemporáneo El CODAC, un debut que confirma una vocación artística descubierta desde la infancia y profundamente ligada al arte sacro.

Desde muy pequeño, González encontró en la pintura su forma de expresión, orientando pronto su camino hacia un lenguaje artístico marcado por la imaginería religiosa. En la actualidad continúa formándose en técnicas tradicionales de policromía y ornamentación, fundamentales en su proceso creativo.

Bajo el título Vidi, Vixi, Veneré (Hereditas Fidei), la exposición propone un recorrido personal y artístico vinculado a la fe y a la mirada. La muestra se estructura en tres etapas: la contemplación infantil de la imaginería como forma (VIDI), la vivencia dentro del mundo de las hermandades (VIXI) y una veneración consciente y madura (VENERÉ).

Las obras no persiguen la reproducción de modelos, sino la interpretación de lo que transmiten, mostrando la devoción tal y como es sentida por el autor. Una fe heredada (Hereditas Fidei), transmitida de generación en generación, que encuentra en el arte su continuidad y su forma de expresión.

La exposición se inaugurará el 29 de enero, a las 19:00 horas, en el Centro de Arte Contemporáneo El CODAC de Gibraleón, y supone un paso significativo en la prometedora trayectoria de un joven creador que ya comienza a dejar su huella en el ámbito artístico onubense.