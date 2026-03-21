Las jornadas literarias ‘Por un Tiempo de Paz’ consolidan su éxito en Huelva con una alta participación

Huelva ha vivido una destacada semana cultural con la celebración de las IV Jornadas Literarias “Por un Tiempo de Paz”, que han registrado una amplia participación en las distintas actividades desarrolladas en la Casa Colón.

El presidente de la Asociación Poetas por la Paz, Ramón Llanes, ha realizado un balance “muy positivo”, destacando que “todos los actos han sido muy interesantes y muy bien acogidos por el público, con muchísima participación”.

La programación, iniciada el pasado lunes, ha combinado literatura, música, teatro y reconocimientos institucionales, configurando un espacio de encuentro en torno a la cultura y los valores de la paz. Entre los actos más destacados, se incluyó el reconocimiento al catedrático Manuel Ángel Vázquez Medel, además de recitales poéticos y actuaciones musicales.

Durante la semana, el público ha podido asistir a recitales de cuentos y relatos, representaciones teatrales como la dedicada a Antonio Machado, encuentros con escolares, conferencias sobre literatura onubense y diversas presentaciones de libros, que han tenido un papel relevante dentro del programa.

Asimismo, las jornadas han contado con momentos especialmente emotivos, como el homenaje a la poeta onubense Charo Torrejón, así como con actividades participativas como el encuentro de poetas del Guadiana, con presencia de autores portugueses y españoles.

El programa ha continuado con nuevas propuestas culturales y ha incluido una clausura en formato de “aperitivo poético-musical”, reforzando el carácter convivencial del evento.

El broche final llegará el próximo lunes con la presentación del libro ‘Voces de la Luz’, una obra colectiva que reúne a 87 poetas y 87 fotógrafos, en un acto que incluirá lectura de poemas y música en directo.

Desde la organización destacan que estas jornadas refuerzan su consolidación en el calendario cultural onubense y ponen en valor la literatura como herramienta para promover la convivencia, la memoria y la paz.