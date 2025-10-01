Jornadas científicas en el Museo de Huelva sobre la exposición ‘La Joya. Vida y eternidad en Tarteso’

El Museo de Huelva acoge unas jornadas científicas dedicadas a la exposición temporal La Joya. Vida y eternidad en Tarteso, una muestra que reúne más de doscientas piezas procedentes de la necrópolis de La Joya, muchas de ellas expuestas por primera vez.

La delegada territorial de Cultura, Teresa Herrera Vidarte, presentó el ciclo bajo el título La Joya y su tiempo. Ritos y creencias funerarias en la cultura tartésica, que busca acercar al público los últimos avances en el estudio de este mundo funerario a través de ponencias de especialistas en arqueología, historia y antropología.

En paralelo, se ha dado a conocer el catálogo oficial de la exposición, editado con el apoyo de la Fundación Atlantic Copper, disponible en el stand de la Consejería de Cultura en la Feria del Libro y en la plataforma de tiendas culturales de Andalucía.

La exposición permanecerá abierta en el Museo de Huelva y constituye una oportunidad única para descubrir la riqueza de uno de los yacimientos funerarios más relevantes de la Península Ibérica, clave para comprender el legado material y espiritual de la civilización tartésica.