Isla Cristina reúne a cientos de vehículos clásicos en una cita que se consolida como referente internacional

sla Cristina volvió a convertirse este fin de semana en escaparate del motor clásico con la XI Concentración Internacional de Vehículos Clásicos, organizada por el Club Amigos del Clásico de Isla Cristina (CACIC) en colaboración con el Ayuntamiento. La cita reunió a varios cientos de vehículos entre coches, motocicletas y bicicletas, procedentes de distintos puntos de España, Portugal e incluso de otros países, consolidando el encuentro como un referente único en Andalucía.

Desde el sábado, los visitantes pudieron disfrutar de la llegada de modelos históricos que estacionaban en diferentes calles del municipio antes de concentrarse en el Recinto de Ferias y Exposiciones “El Carmen”, donde se desarrollaron exhibiciones y actividades paralelas. El domingo se celebró la tradicional ruta-paseo por Isla Cristina y La Redondela, que reunió a isleños, turistas y aficionados en un ambiente festivo.

XI Concentración Internacional de Vehículos Clásicos de Isla Cristina.

El presidente del CACIC, Juan Antonio Franco, se mostró muy satisfecho con el resultado pese a la incertidumbre inicial por la climatología: “Al principio pensábamos que vendrían menos vehículos debido al temporal y al huracán Gabriel, pero conforme mejoró el tiempo la participación se animó y finalmente hemos contado con una buena representación”. También destacó la diversidad de la muestra, con la presencia de motocicletas, bicicletas y modelos americanos nunca antes vistos en la cita.

Las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Jenaro Orta, junto a la concejala de Festejos María del Carmen Beltrán y el concejal de Deportes Álex Boa, acompañaron a los organizadores en su recorrido por el recinto. Todos coincidieron en resaltar la importancia del evento para la proyección cultural, turística y económica de Isla Cristina.

Boa subrayó el esfuerzo organizativo y el dispositivo de seguridad desplegado, mientras que Beltrán valoró el evento como “una cita consolidada dentro de la programación municipal que contribuye a prolongar la temporada turística y beneficia a la hostelería y comercios locales”. Por su parte, el alcalde Orta insistió en el compromiso del Ayuntamiento con este tipo de iniciativas: “No podemos estar de espaldas a colectivos como el CACIC, que generan desarrollo económico, cultural y turístico para la localidad”.

Tras la ruta-paseo, los vehículos permanecieron expuestos al público en el recinto ferial, atrayendo la atención de numerosos visitantes que pudieron contemplar auténticas joyas del motor. La concentración, en su undécima edición, ha vuelto a demostrar su carácter internacional y su creciente proyección más allá de la provincia de Huelva.