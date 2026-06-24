Influencers de cinco países promocionan Doñana y la provincia de Huelva

La provincia de Huelva se ha convertido esta semana en uno de los principales escaparates turísticos de España gracias a la segunda edición de la campaña internacional Spain is (Much) More, impulsada por Turespaña y Paradores. Un total de cinco influencers especializados en naturaleza y turismo activo, procedentes de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Polonia, han recorrido algunos de los enclaves más emblemáticos del territorio onubense para mostrar su riqueza natural, cultural y gastronómica a miles de seguidores de distintos mercados internacionales.

La acción, desarrollada entre el 20 y el 26 de junio, forma parte de una estrategia nacional en la que participan treinta creadores de contenido distribuidos en seis rutas simultáneas por diferentes comunidades autónomas. El objetivo es dar visibilidad a destinos menos conocidos y fomentar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la autenticidad y el respeto al patrimonio natural.

La ruta andaluza ha tenido como epicentro la provincia de Huelva, con el Parador de Mazagón como base de operaciones. Desde allí, los participantes han conocido algunos de los espacios más representativos del territorio, comenzando por el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde han visitado dehesas, bosques de encinas y castaños, así como localidades históricas vinculadas a la cultura del jamón ibérico.

El recorrido ha continuado por el Parque Nacional de Doñana, considerado uno de los espacios protegidos más importantes de Europa y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Los influencers han podido descubrir la biodiversidad del enclave, sus ecosistemas únicos y la importancia de especies emblemáticas como el lince ibérico, además de conocer la aldea de El Rocío y sus tradiciones.

La campaña también ha puesto el foco en otros recursos turísticos singulares de la provincia. Entre ellos, la Cuenca Minera de Riotinto, donde los participantes han visitado el Parque Minero, la histórica línea ferroviaria minera, la Corta Atalaya y el singular río Tinto, cuyas características geológicas han despertado incluso el interés de la NASA por sus similitudes con Marte.

Asimismo, la expedición internacional ha conocido el Dolmen de Soto, uno de los monumentos megalíticos más importantes de Europa, completando así una ruta que combina naturaleza, historia, patrimonio y gastronomía.

Los contenidos generados durante el viaje se difundirán en las próximas semanas a través de los canales internacionales de Turespaña y de los propios creadores de contenido, convirtiendo a Huelva en protagonista de una campaña promocional con alcance global.

Con esta iniciativa, Turespaña busca reforzar el posicionamiento de España como destino de naturaleza y turismo experiencial, al tiempo que impulsa la proyección internacional de territorios como Huelva, donde Doñana, la Sierra, Riotinto o El Rocío se consolidan como algunos de los grandes reclamos turísticos del sur de Europa.