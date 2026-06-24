Condado Rock celebra su décimo aniversario con un homenaje a la historia del rock onubense

La Sociedad Cultural Casino de Rociana acogerá el próximo 27 de junio una celebración muy especial con motivo del décimo aniversario de Condado Rock, una cita que servirá para rendir homenaje a la historia del rock en la comarca del Condado y en la provincia de Huelva.

El encuentro, que comenzará a las 21.30 horas en el patio del histórico Casino de Rociana, reunirá a músicos, aficionados y protagonistas de distintas generaciones para recordar la trayectoria de las primeras bandas surgidas en las décadas de los sesenta y setenta y poner en valor su legado dentro de la música onubense.

Entre los invitados destaca la participación de José María Sagristán, líder de Círculo Vicioso y guitarrista de la histórica banda de rock andaluz Triana, considerada una de las formaciones más influyentes de la música española.

También estarán presentes integrantes de grupos históricos del Condado como Los Crines, The Blues Star's y Época 69, formación pionera que llevó el nombre de Huelva a escenarios de distintos países de Europa y América.

La jornada incluirá además una mirada retrospectiva a la trayectoria de Condado Rock a través de una intervención de Jhony Walker, quien repasará las bandas y artistas que han pasado por el festival a lo largo de estos diez años.

Uno de los momentos más esperados será la presentación oficial del cartel de Condado Rock 2026, cuya celebración está prevista para el próximo 11 de julio y que volverá a convertir al Condado en punto de encuentro para los amantes de la música en directo.

Como cierre de la conmemoración, el público podrá disfrutar de una actuación especial de José María Sagristán junto al cantante del grupo Alborea, además del concierto de la banda Capitán Drake, encargada de poner el broche final a una velada dedicada a la música y a la memoria cultural de la provincia.

Con esta celebración, Condado Rock reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio musical onubense y con el reconocimiento a los artistas y colectivos que han contribuido a mantener viva la cultura del rock en Huelva durante las últimas décadas.