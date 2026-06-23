Enrique Zumalabe recibe el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez con ‘Gramática del desorden’

El poeta onubense Enrique Zumalabe ha recibido el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez 2026 por su obra Gramática del desorden, convirtiéndose en el primer autor de la provincia de Huelva que logra este reconocimiento desde la creación del certamen hace 46 años.

La entrega del galardón ha tenido lugar en la Iglesia del Monasterio de Santa Clara de Moguer, donde el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y el alcalde de Moguer y presidente de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, Gustavo Cuéllar, hicieron entrega del premio, dotado con 25.000 euros y la publicación de la obra ganadora por parte de la institución provincial.

Durante el acto, Toscano destacó la relevancia de que un poeta onubense se incorpore al prestigioso palmarés del certamen, subrayando que este reconocimiento demuestra que la tierra que vio nacer a Juan Ramón Jiménez sigue siendo un referente para la creación literaria contemporánea.

La obra galardonada, Gramática del desorden, aborda la búsqueda de sentido en un contexto marcado por la complejidad y la incertidumbre. Según el jurado, compuesto por Aurelio Major, Juan José Téllez y María Jesús Ruiz Fernández, el poemario constituye una reflexión sobre el paso del tiempo que combina emoción y calidad expresiva, ofreciendo además un retrato generacional cargado de melancolía y vitalidad.

El Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez está considerado uno de los certámenes de poesía inédita más prestigiosos del ámbito hispano. En esta edición recibió 1.031 obras procedentes de numerosos países, de las que finalmente fueron admitidas 955 tras el proceso de validación.

Por su parte, Gustavo Cuéllar destacó que el galardón continúa consolidándose como una referencia internacional de la poesía en español y valoró especialmente que en esta edición haya recaído en un autor onubense, poniendo de manifiesto el alto nivel creativo existente en la provincia.

Con casi medio siglo de trayectoria, el premio ha convertido a Moguer en un punto de encuentro de la poesía iberoamericana, fortaleciendo el legado universal de Juan Ramón Jiménez y proyectando el nombre de la ciudad y de Huelva en el panorama literario internacional.