La exposición ‘Colecciones’ rescata la memoria de varias generaciones en Punta Umbría

La exposición ‘Colecciones’, instalada en el Centro de Participación Activa de Mayores de Punta Umbría, ofrece estos días un recorrido por la historia y las costumbres de distintas épocas a través de objetos que forman parte de la memoria colectiva. La muestra ha sido visitada por el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, quien ha puesto en valor el coleccionismo como herramienta para conservar el patrimonio cultural y transmitir conocimientos entre generaciones.

Acompañado por la concejala de Servicios Sociales, Cinta López; el presidente de la Asociación de Mayores ‘El Hogar’, José Antonio Santana; y miembros del Club de Coleccionistas de Huelva, el alcalde destacó que la exposición permite realizar “un auténtico viaje al pasado” a través de elementos cotidianos cargados de historia.

Hernández Cansino también subrayó la importancia de las personas mayores como transmisoras de la cultura, la historia y las tradiciones, agradeciendo su aportación constante a la vida social y cultural del municipio.

La muestra reúne colecciones de sellos, monedas, billetes, postales antiguas, programas de cine, objetos relacionados con el mundo ferroviario y del automóvil, además de cruces, medallas religiosas y una singular colección de cactus.

Entre las piezas más destacadas figuran las postales históricas de Huelva y su provincia, pertenecientes a Domingo, vecino de Punta Umbría y miembro del Club de Coleccionistas de Huelva, cuya colaboración ha sido fundamental para la organización de la exposición. Aunque cuenta con más de un millar de postales originales, la muestra exhibe una selección representativa que permite observar la evolución de municipios como Punta Umbría a lo largo de las décadas.

El alcalde resaltó que estas imágenes ofrecen una valiosa visión del pasado de la localidad, mostrando cómo eran sus calles, edificios, playas y costumbres años atrás.

La exposición también permite conocer la evolución histórica y cultural de distintos países a través de sellos, monedas y billetes, además de recordar antiguas formas de ocio mediante programas de cine que evocan recuerdos de varias generaciones.

Para Hernández Cansino, la iniciativa demuestra que la cultura también puede encontrarse en pequeños objetos cotidianos capaces de contar historias y conservar la memoria de quienes los utilizaron.

La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 28 de junio en el Centro de Participación Activa de Mayores de Punta Umbría, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.