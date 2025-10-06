Inaugurada la exposición “Manuel Vázquez López: su legado y su época” en la Biblioteca Provincial de Huelva

La delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, Teresa Herrera Vidarte, junto al director de la Biblioteca Provincial de Huelva, Antonio Gómez, inauguró ayer la exposición “Manuel Vázquez López: su legado y su época”, que destaca la relevancia histórica y bibliográfica de este destacado personaje onubense.

La inauguración contó con la presencia de representantes de la Sociedad Hijos de Vázquez López y Cía, entidad que ha donado los ejemplares expuestos, incluyendo a dos bisnietos y un tataranieto de Vázquez López. La muestra ha sido elaborada por la propia Biblioteca Provincial tras meses de preparación y reúne doce paneles de gran formato junto a una selección de libros procedentes de la biblioteca familiar.

Estos fondos, oficialmente donados en mayo de este año tras su aprobación en el BOJA, constituyen un valioso patrimonio que documenta la vida y la época de Vázquez López, quien desempeñó cargos de relevancia como diputado, senador y presidente de instituciones como la Junta de Obras del Puerto y la Cámara de Comercio, en un período histórico en que Huelva era conocida como “la California del Cobre”.

La exposición ofrece así una oportunidad única para conocer de cerca la influencia de Vázquez López en la política, economía y sociedad onubense del siglo XIX, consolidando su legado como referente cultural y político de la provincia.