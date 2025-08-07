La Iglesia inacabada de Castaño del Robledo se convierte en escenario musical del Festival del Monumento

Castaño del Robledo se prepara para vivir una noche mágica el próximo 30 de agosto con la celebración del Festival del Monumento, que tendrá lugar en el exterior de su emblemática Iglesia inacabada, joya patrimonial que marca la transición del Barroco al Neoclásico y que se convierte por una noche en templo musical.

El evento forma parte del circuito Huelva Destino Música, impulsado por la Diputación Provincial para llevar una programación musical variada y de calidad a todos los rincones del territorio, incluidos municipios pequeños como este, de apenas 220 habitantes. “Un pueblo así tiene derecho a disfrutar de grandes conciertos, como cualquier otro más poblado”, ha subrayado el presidente de la Diputación, David Toscano, quien también ha destacado la “belleza simbólica” del lugar.

El cartel del Festival incluye tres actuaciones de primer nivel: el tributo Hello Adele, interpretado por la cantante Rosam y su banda de ocho músicos; el grupo de música cubana D’Akokan, que traerá ritmos como salsa, bolero y mambo; y la banda Rockología, con un repertorio pop-rock que enlaza más de 90 éxitos nacionales e internacionales en un formato vibrante y sin pausas.

Para el alcalde de Castaño del Robledo, Manuel Martín, este festival “puede convertirse en un referente cultural de la Sierra de Huelva”, gracias no solo a su propuesta musical, sino también al enclave único que lo acoge. El director artístico del evento, Manuel Castilla, recordó que el festival nació en 2009 con fines solidarios ligados a la Hermandad de la Reina de los Ángeles y que, tras años de evolución y un parón por la pandemia, en 2023 inició una nueva etapa con más medios, más presupuesto y mayor ambición.

Desde el escenario, la voz de Adele resonará en un entorno que mezcla ruina y belleza, tradición e innovación. Rosam ha mostrado su entusiasmo por volver a actuar en Castaño del Robledo: “Es un privilegio cantar aquí, y más aún con este homenaje a una artista tan especial”. También Rockología, banda que ha comenzado su andadura este año, promete una noche inolvidable con clásicos del pop y el rock de los 60 hasta hoy.

Con entrada gratuita y el telón de fondo de la Iglesia inacabada, el Festival del Monumento no solo busca emocionar con su música, sino también reivindicar que la cultura, como la belleza, no entiende de tamaños ni de mapas.