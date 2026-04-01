Huelva se vuelca con un Martes Santo de emoción, recogimiento y fervor cofrade

Huelva ha vivido un nuevo día grande de su Semana Santa con un Martes Santo cargado de emoción, fe y participación en las calles. Las hermandades de La Salud, La Lanzada, Estudiantes y Pasión han recorrido distintos puntos de la ciudad, dejando imágenes imborrables en una jornada que ha vuelto a conectar barrios, tradiciones y sentimientos.

Uno de los momentos más destacados ha sido el multitudinario acompañamiento a la Hermandad de La Salud durante su extenso recorrido, reflejo del arraigo y la devoción de todo un barrio. También ha brillado la llegada de La Lanzada al centro, envuelta en un ambiente de alegría y fervor, mientras que la Hermandad de Estudiantes ha vuelto a imponer su sello con un silencio sobrecogedor que ha marcado su paso por las calles.

Por su parte, la Hermandad de Pasión ha dejado una estampa de solemnidad y elegancia, con una presencia imponente que ha emocionado a los onubenses en cada uno de sus tramos. Con ello, Huelva cierra otro día inolvidable de su Semana Santa, reafirmando el valor de una tradición profundamente arraigada en la ciudad.