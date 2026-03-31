Huelva se vuelca en un Lunes Santo multitudinario que llena de vida sus barrios

La Semana Santa ha tenido en este Lunes Santo uno de sus días más intensos y vividos en Huelva, donde la ciudad se ha echado a la calle para acompañar a las hermandades del Perdón, Cautivo, Tres Caídas y Calvario. Desde los barrios hasta el centro, la jornada ha unido a miles de onubenses en torno a un mismo sentimiento cofrade.

Especial protagonismo han tenido zonas como La Orden, la Hispanidad, el Polvorín o el casco histórico, donde se ha vivido con especial intensidad cada uno de los momentos más esperados del día. El paso del Perdón por el Conquero, el fervor en torno al Cautivo en su barrio, la multitudinaria subida de las Tres Caídas o el sobrecogedor silencio del Calvario en la noche han marcado una jornada para el recuerdo.

Tras un año anterior condicionado por la lluvia, Huelva ha recuperado uno de sus días grandes con normalidad y emoción, demostrando que la Semana Santa sigue latiendo con fuerza en cada rincón de la ciudad, especialmente en sus barrios, donde la devoción se vive con mayor cercanía y autenticidad.