Huelva se reencuentra con el Cristo de la Vera Cruz en un emotivo Sábado de Pasión

Huelva ha vuelto a vivir este Sábado de Pasión uno de los momentos más emblemáticos y esperados de la antesala de su Semana Santa con la salida del Cristo de la Vera Cruz desde la iglesia de la Concepción, en una procesión marcada por la solemnidad, la emoción y el profundo sentimiento cofrade.

La imagen recorrió las calles del centro arropada por una multitud de fieles y visitantes que no quisieron perderse una cita ya consolidada como uno de los grandes preludios de la Semana Mayor onubense. Vecinos llegados de distintos puntos de la provincia, así como de otras localidades cercanas, se dieron cita para acompañar al crucificado en este acto de gran carga simbólica.

Uno de los instantes más esperados volvió a ser la salida del Cristo portado por La Legión, una escena de enorme impacto visual y devocional que cada año congrega a miles de personas y que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de estos días en Huelva.

La jornada reafirma el arraigo de una tradición profundamente vinculada a la identidad de la ciudad, que marca el inicio de una semana en la que las calles se llenarán de fe, cultura y sentimiento.

La tarde también dejó otra de las imágenes destacadas con la salida del Señor de la Bendición, que recorrió su barrio en un ambiente de recogimiento y cercanía, protagonizando uno de los momentos más íntimos y significativos de este Sábado de Pasión en Huelva.