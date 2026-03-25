Huelva presenta su Guía de Semana Santa con 5.000 ejemplares dedicados al esplendor de 1920-1936

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado la nueva Guía de la Semana Santa 2026, una publicación de 5.000 ejemplares que este año pone el foco en el periodo comprendido entre 1920 y 1936, considerado una de las etapas de mayor esplendor de la historia cofrade de la ciudad.

El acto ha contado con la participación de la alcaldesa, Pilar Miranda; el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Antonio González; el hermano mayor de la Hermandad de los Judíos, David Bustamante; y la gerente del Centro Comercial Holea, Lucía Guisado.

La guía presenta en su portada una imagen de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de los Judíos en la noche del Jueves Santo, considerada uno de los escasos testimonios gráficos de aquella Semana Santa desaparecida en 1936.

Durante la presentación, la alcaldesa ha destacado que esta publicación “se pone al servicio de los onubenses y visitantes para vivir con mayor intensidad estos días tan especiales”, subrayando que se trata de una herramienta imprescindible que recoge itinerarios, estrenos y los momentos más significativos de la Semana Mayor.

En esta edición, la guía rinde homenaje a una época clave para el desarrollo del patrimonio cofrade onubense, marcada por un importante crecimiento artístico y devocional. “En apenas unos años se logró reunir un patrimonio de incalculable valor que hoy sigue siendo referencia para nuestras hermandades”, ha señalado Miranda.

Por su parte, el presidente del Consejo de Hermandades ha destacado que el actual momento de esplendor de la Semana Santa de Huelva es fruto del trabajo de generaciones anteriores, mientras que desde la Hermandad de los Judíos se ha valorado la elección de su titular para la portada como un reconocimiento a la memoria colectiva de la ciudad.

La publicación incluye reportajes históricos basados en revistas de la época, así como información actualizada sobre las 27 hermandades, con fotografías de David Infante y textos del periodista Manuel Soto.

Además, el Ayuntamiento ha editado otros 5.000 itinerarios gratuitos que detallan los recorridos procesionales por tramos horarios, facilitando a vecinos y visitantes el seguimiento de cada jornada desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección.

La guía ya ha comenzado a distribuirse en el Espacio Santa Fe mediante un donativo de 2 euros destinado a la obra social del Consejo de Hermandades, mientras que los itinerarios podrán recogerse en el Punto de Información Turística de la Plaza de las Monjas.